Торкунов остается ректором МГИМО еще на пять лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) принял решение переназначить Анатолия Торкунова на пост ректора университета, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Во исполнение решения президента наблюдательный совет принял решение рекомендовать назначить Анатолия Васильевича Торкунова на должность ректора университета. В этой связи подготовлен и подписан соответствующий приказ", - сказал Лавров на заседании набсовета МГИМО в среду.

Доктор политических наук, академик РАН Анатолий Торкунов занимает пост ректора МГИМО с 1992 года. Он переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.