Ректор МГИМО: науке о международных отношениях нужны цифровые технологии

Анатолий Торкунов рассказал о том, как искусственный интеллект поможет наладить отношения с США и "разрулить" Ближний Восток

Академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов Фото из личного архива

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, как искусственный интеллект поможет наладить отношения с США и "разрулить" Ближний Восток.

- Анатолий Васильевич, Россия ориентирована на естественные науки и высокие технологии. На фоне пандемии возрос спрос на биологические и медицинские науки, генетику президент Путин сравнивал с космической программой, особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Социальные и гуманитарные науки уходят на почетную пенсию?

- Это не так. Конечно, российские математики и естественники занимают более прочные позиции в мировой науке, чем обществоведы и гуманитарии (хотя и это верно не для всех: российские историки международных отношений, бесспорно, среди лучших в мире). Но только самые наивные технооптимисты полагают, что социальные и гуманитарные дисциплины носят второстепенный характер.

Технологии создают и применяют люди, а люди должны жить в условиях мира, международного и гражданского, должны быть уверены в будущем, в благополучии своих семей. Обществоведы и гуманитарии, в конечном счете, отвечают на вопрос о том, как должно быть организовано человеческое общество, как обращаться с социальной стихией, которая, при выходе из под контроля, бывает не менее опасной, смертоносной, чем стихия природная. Мы много видели таких примеров в последние годы и десятилетия.

Социальные и гуманитарные науки обеспечивают общественную рефлексию, которая необходима, чтобы принимать правильные политические и управленческие решения. В целом, обществоведы и гуманитарии создают, развивают, поддерживают культуру мысли, интеллектуальную среду, которая и позволяет принимать продуманные решения.

Кроме того – и это самое главное – нет какого-то непреодолимого барьера между естественниками и обществоведами. И было бы ошибкой считать, что в общественных науках нет места высоким технологиям.

- Цифровые технологии в социальных науках?

- Конечно. Давайте приведу пример. Во второй половине 1970-х годов шел сложный переговорный процесс, который медленно продвигался к Мадридской встрече Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. По заказу Управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР был проведено моделирование переговоров "Мадрид-80". Ученые Проблемной лаборатории МГИМО придумали, как квантифицировать тексты дебатов, то есть математически описать ту информацию, которую переговоры порождали. Это позволяло видеть перспективу. Анализ огромного массива переговоров, приведших к подписанию Хельсинкского акта, выявил две ключевые точки – нерушимость границ и права человека, – компромисс по которым и позволил в итоге достичь позитивного результата. В докладе, подготовленном в МИД, фактически констатировалось, что Запад готов к размену позиций по стратегическим вопросам в обмен на уступки СССР по правам человека. Модель ту строили на арендованном компьютере в помещении секретного НИИ, базировавшемся в стенах одного из храмов на Покровке

Та же команда исследователей во главе с профессором Виктором Сергеевым, которая провела анализ переговоров, реализовала и пионерский для СССР проект анализа политического мышления. Исследовались две предметные зоны: во-первых, ретроспективный анализ мышления немецких правящих кругов в период франко-прусской войны, и во-вторых, осуществлялся закрытый анализ политического мышления Джона Кеннеди в период Карибского кризиса.

40 лет спустя профессор Сергеев продолжает работать в той же Проблемной лаборатории, только называется она теперь по-другому – Институт международных исследований МГИМО.

- Какие перспективы у такого метода? Какие современные проблемы может решить искусственный интеллект?

- Машинный анализ текста дает нам точность интерпретации и позволяет увидеть структуру международного диалога, помогает нам лучше понять и союзника, и оппонента. Мы видим пути, по которым движется его мысль, а значит, можем до известной степени предсказывать его действия в определенных ситуациях. Точная интерпретация текстов позволяет избавиться от проблемы вырванных из контекста цитат и субъективного прочтения документов.

Что касается современных проблем – возьмем, к примеру, тему ядерной безопасности. Существующая система контроля над вооружениями находится в кризисе. Все согласны, что она нуждается в изменениях. Но как видят эти проблемы и изменения ядерные государства? Нужен точный, подробный и глубокий анализ их политического мышления. Нужны выводы, которые опирались бы на анализ всего объема имеющихся материалов и были доказательными. Думаю, здесь пора повторять – естественно, на новом техническом уровне – те исследования, которые наши коллеги проводили на материалах давних переговоров о безопасности в Европе.

Нужно ответить на вопрос, можно ли – при всех очевидных разногласиях – найти в этой области равнодействующую подходов различных игроков? Не только России и США, но и американских союзников из ядерного клуба, а также Китая, Индии, Пакистана, других стран, которые имеют или могут иметь технологии, необходимые для создания ядерного оружия. Использование искусственного интеллекта и машинного анализа текстов в таких вопросах в перспективе позволит сделать более открытым и продуктивным международный диалог, в том числе – с партнерами в США и Европе.

- И с Украиной тоже?

- Безусловно, и с Украиной. Кстати, специалисты МГИМО спрогнозировали победу Владимира Зеленского на выборах в 2019 году – в рамках проекта "Картирование будущего" под руководством Андрея Безрукова. У нас всегда была сильная школа сценарного анализа, и этот проект ее развивает. Идея состоит в том, чтобы анализировать в совокупности и во взаимовлиянии как инерционные, "медленные" тренды, хорошо поддающиеся прогнозированию (например, демографические), так и быстро меняющуюся и плохо предсказуемую политическую динамику. Разрабатывается специализированное программное обеспечение, облегчающее работу экспертов по анализу сценариев. В этом проекте подготовлено несколько прогнозов, которые публикуются под общим заголовком "Международные угрозы" - помимо победы Зеленского, было спрогнозировано также обострение обстановки в Нагорном Карабахе в 2016 году.

Интересную работу ведет и коллектив под руководством политического географа Игоря Окунева – он касается Донбасса. Алексей Токарев с молодыми коллегами провел исследование стратегий украинской политической элиты по отношению к Донбассу на основе анализа украинского сегмента социальной сети "Фейсбук". Использовались методы машинного анализа текстов. Результат весьма убедительный, но неутешительный: в целом украинская политическая элита не считает жителей Донбасса своими и не имеет стратегии урегулирования конфликта на востоке страны. Сейчас у нас в МГИМО даже студенты пишут магистерские диссертации с применением программных инструментов по анализу текстов.

- А по США у вас ведутся подобные работы, с применением анализа текстов?

Да, разумеется. У нас есть группа специалистов во главе с известным американистом, директором Института международных исследований Андреем Сушенцовым. Они анализируют внешнеполитическую стратегию США в международных кризисах.

Замысел в том, чтобы оценить, в какой степени курс Вашингтона в острой международной ситуации определяется долгосрочной стратегией, и включает ли эта стратегия сценарий эскалации – или речь идет о ситуативном реагировании на неожиданный кризис. Поведение США описывается при помощи количественного выражения ряда параметров, таких как тональность и степень единодушия политических заявлений, дипломатическая активность, военные приготовления. Исследуются три кризиса с участием США: вторжение в Ирак в 2003 году, события "арабской весны" в Египте в 2011 году, стратегия в ходе украинского кризиса 2014 года. Затем определяются паттерны, указывающие на то, имел ли курс США стратегический характер или был ситуативным. В дальнейшем это позволит выявлять такие паттерны на ранних этапах новых международных кризисов и прогнозировать курс США.

- Пандемия тоже повлияет на баланс сил в мире. Здесь, как я понимаю, есть поле для деятельности?

- Конечно, и здесь международникам есть что сказать. У этой темы есть два важных аспекта. Первый – в ситуации с пандемией мы видим то, о чем ученые, в том числе исследователи МГИМО, говорили давно: в современном мире бывают такие вызовы, которые носят международный характер, значительно влияют на мировую политику, но при этом находятся вне привычной области наблюдений. Кстати, экологические вызовы тоже таковы. Мы должны изучать, как такие ситуации влияют на международную среду.

Второй аспект – как государства реагируют на такого рода кризисы? Что происходит с институтами, с механизмами принятия решений? Как вырабатываются антикризисные стратегии? Как по-новому выстраивается баланс между государственными структурами, бизнесом, гражданским обществом?

Вообще, человечество производит невообразимый объем текстов. Политическая жизнь за один день в крупной стране – это триллионы слов, особенно если считать и социальные сети. Человек не может прочитать всё это физически за разумное время, и здесь помогут программы. Политические лидеры действуют в условиях неопределенности, большей или меньшей. Мы привыкли думать, что неопределенность создается дефицитом информации. На самом же деле, она создается и ее избытком, если у вас нет ключа к извлечению знаний из гигантского потока данных.

Сейчас как никогда важно, чтобы IT-технологии применялись в гуманитарных науках. И здесь требуется сотрудничество между специалистами по информационным технологиям, обществоведами и гуманитариями.

- Вы говорите, в основном, о прикладной науке. Как быть с фундаментальной?

- Конечно, прикладной аспект знания выходит на первый план, особенно когда речь идет о планах научных исследований на фоне пандемии. Но только фундаментальные исследования способны формировать комплексное, целостное видение реальности – в том числе в общественных науках.

Когда говорят о кризисе в отношениях России и глобального Запада или о кризисе мирового порядка в целом, нередко упускают из вида, как все сложно. Одновременно с ослаблением старых институтов и лидеров возникают новые, меняется глобальная ситуация. Мы должны знать, какая политическая, институциональная среда, баланс сил и интересов есть в регионе – как в Европе, так и на Востоке, где идет беспрецедентное сближение между Россией и Китаем.

Или другая тема, другой аспект развития современного мира. Сейчас много говорят, в том числе и на самом Западе, о своего рода "закате Запада", об утрате им превосходства в мировой политике. А что происходит в мире с движением экономических ресурсов – капитала, сырья, рабочей силы? Какие возможности и угрозы здесь есть для России?

Это нужно изучать, тем более что мировая экономика всё более политизируется. Всё чаще ведущие государства принимают стратегические экономические решения, ориентируясь не на долгосрочную выгоду, а на политическую конъюнктуру. И фундаментальные, и прикладные исследования помогут здесь изменить вектор, пройти между Сциллой и Харибдой и найти путь, который позволит сохранить мир, стабильность и безопасность.