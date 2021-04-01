Роспотребнадзор напомнил об опасности крыс и борьбе с ними

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России ежегодно около 20 тысяч человек обращаются к медикам из-за укусов крыс, поэтому борьба с грызунами не должна прекращаться, сообщает Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор напоминает, что прекращение или временное снижение объемов борьбы с грызунами в населенных пунктах может привести к серьезным и нежелательным последствиям для человека", - говорится на сайте ведомства в четверг.

Крысы являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний, часто смертельных для человека. Если опасный контакт с грызуном произошел, то надо сразу промыть рану и обработать ее антисептиком. Далее надо обязательно обратиться к врачам. "При необходимости врач сделает прививку против столбняка и бешенства", - отмечает Роспотребнадзор.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо провести мероприятия, направленные на уничтожение крыс. Для этого надо обратиться в специализированные органы, напоминает Роспотребнадзор.