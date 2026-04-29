Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы", - сказал Ушаков журналистам.

"Трамп активно поддержал эту инициативу", - отметил он.

По словам Ушакова, Трамп отметил, что "этот праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне".

Военная операция на Украине
Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Путин и Трамп провели телефонный разговор

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Минтруд ужесточит условия использования компаниями квоты на привлечение мигрантов

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано

Повышение температуры прогнозируется в регионах ЦФО
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1964 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов