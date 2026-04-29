Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы", - сказал Ушаков журналистам.

"Трамп активно поддержал эту инициативу", - отметил он.

По словам Ушакова, Трамп отметил, что "этот праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне".