Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения осуществили пенную атаку, чтобы ликвидировать открытое горение на НПЗ в Туапсе после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Во вторник глава МЧС Александр Куренков сообщил, что излияние нефти на НПЗ остановлено.

Утром в среду пожар удалось локализовать.