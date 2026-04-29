Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения осуществили пенную атаку, чтобы ликвидировать открытое горение на НПЗ в Туапсе после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Во вторник глава МЧС Александр Куренков сообщил, что излияние нефти на НПЗ остановлено.

Утром в среду пожар удалось локализовать.

Туапсе МЧС РФ
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Повышение температуры прогнозируется в регионах ЦФО

Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Глава "Росатома" заявил, что ситуация по АЭС "Бушер" проясняется

Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Из РФ выдворят 40 мигрантов после рейда в подмосковных Люберцах

Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1960 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9175 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов