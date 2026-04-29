Путин и Трамп провели телефонный разговор

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Состоялся очередной телефонный разговор президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента США Дональда Трампа. Этот разговор продолжался более полутора часов", - сказал Ушаков журналистам.

"Общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловым", - отметил он.