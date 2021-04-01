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Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 2,2%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2021 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,2% в годовом измерении и составила 109,4 млн тонн, сообщила компания.

По оперативным данным РЖД, погрузка за январь-март 2021 года составила 307,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем I квартал 2020 года.

По итогам I квартала уменьшилась отправка нефти и нефтепродуктов (на 7,6%, до 54,2 млн тонн), железной и марганцевой руды (на 3,3%, до 28,7 млн тонн), строительных грузов (на 8,8%, до 26,2 млн тонн), черных металлов (на 5,7%, до 17 млн тонн), химикатов и соды (на 5,5%, до 6,1 млн тонн), цемента (на 3%, до 4,5 млн тонн).

При этом на 5,6% увеличилась погрузка каменного угля (до 92,1 млн тонн), на 5,9% - химических и минеральных удобрений (до 16,5 млн тонн), на 0,5% - лесных грузов (до 10,5 млн тонн), на 31,7% - зерна (до 7,5 млн тонн), на 11,9% - промышленного сырья и формовочных материалов (до 7,7 млн тонн), на 0,9% - цветной руды и серного сырья (до 4,7 млн тонн), на 10,4% - лома черных металлов (до 3,1 млн тонн), на 3,1% - кокса (до 2,8 млн тонн).

Без поправки на дополнительный день в високосном 2020 г. в феврале 2021 г. погрузка снизилась на 2,7%, до 96,7 млн тонн. При этом среднесуточная погрузка на сети РЖД в феврале 2021 г. увеличилась на 0,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 г., до 3 млн 453,6 тонн. За 2 месяца 2021 г. погрузка сократилась на 0,9%, до 197,8 млн тонн. По итогам января-февраля среднесуточные объемы отправки выросли на 0,7%.

РЖД

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