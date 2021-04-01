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Суд прекратил дела задержанных в январе муниципальных депутатов Петербурга

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Петербурга №208 прекратил дела в отношении семи из 13 депутатов МО "Смольнинское", которых задержали в январе за попытку провести заседание, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат парламентариев Виктор Воробьев.

По его словам, дела в отношении Ивана Чеботаря, Александра Захарова, Екатерины Кузнецовой, Елены Мишкинис, Никиты Юферева, Дианы Серой и Павла Безумова были прекращены на заседании утром в четверг. В протоколах полиция указывала на нарушения депутатами санитарных норм и ссылалась на пункт 2 статьи 8.6-1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", уточнил Воробьев.

"Основная претензия, которая, как я понимаю, стала причиной прекращения производства, - указанные в протоколах нарушения квалифицируются по федеральному КоАП, а не городскому закону. Суд не может установить, совершены эти действия или нет, потому что у него нет компетенции рассматривать это дело", - сказал адвокат, добавив, что мотивировочной части решения пока не видел.

Он подчеркнул, что депутаты продолжают отрицать нарушение каких-либо антикоронавирусных норм.

Как сообщалось ранее, депутатов совета МО "Смольнинское", в котором большинство мест занимает оппозиция, увезли в полицию 20 января. Источник в правоохранительных органах пояснял "Интерфаксу", что, не получив доступ в свое помещение, депутаты пытались провести заседание в соседнем, где расположено детское учреждение, руководство которого не хотело пускать посторонних, ссылаясь на антиковидные нормы, и вызвало полицию.

Впоследствии в мировой суд поступили 13 протоколов на 13 человек, все они были возвращены, сообщил "Интерфаксу" Виктор Воробьев. По его словам, во второй декаде марта в суд вновь поступили семь протоколов, дела по которым и были прекращены. Оставшиеся протоколы в отношении еще шести депутатов в суд пока не возвращались.

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