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При строительстве железной дороги в Ленинградской области похитили 60 млн руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту многомиллионного хищения при строительстве пути железнодорожного участка Выборг-Пихтовая в Ленинградской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.

Согласно материалам, дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО "РЖД" заключила договор генерального подряда с ОАО "РЖДстрой". Планировалось построить второй главный путь с электрификацией участка Выборг-Пихтовая. Договор предусматривал налог на добавленную стоимость 18% и дополнительные соглашения к нему, на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Заказчик выплатил эту сумму генподрядчику, деньги на исполнение контракта были выделены из бюджета РФ.

Следствие полагает, что неустановленные руководители ОАО "РЖДстрой", фактически не проводя работы, используя фиктивные документы, в 2016-2018 годах похитили не менее 60 млн рублей, выделенных на строительство объекта, сообщает пресс-служба.

В ходе следствия прошли обыски, изъята документация.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ленинградская область

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