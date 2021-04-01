Осужденному экс-замглавы Волгореченска заменили штраф на лишение свободы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия Костромского областного суда ужесточила приговор бывшему заместителю главы Волгореченска по делу о крупной взятке, сообщила пресс-служба областного суда.

Штраф заменен на реальное лишение свободы.

"Приговор Костромского районного суда изменен. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник взят под стражу в зале суда.

Апелляцию на приговор суда первой инстанции подал прокурор.

Установлено, что замглавы городской администрации в марте 2020 года потребовал от представителя организации, занимающейся в Волгореченске реконструкцией канализационных очистных сооружений, передать ему в качестве взятки 5% от стоимости заключенного контракта – более 33 млн рублей. Обвиняемого задержали в апреле 2020 года при передаче первой части взятки в размере 1,5 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей с лишением на пять лет права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.