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Руководителя сахалинского ПФР подозревают в получении крупной взятки

Чиновник задержан и находится в следственном изоляторе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в отношении одного из руководителей отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (ОПФР) по Сахалинской области, его подозревают в получении взятки в размере более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР региона в среду.

"В отношении одного из руководителей отделения ПФР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также, первым следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР продолжается расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных ранее в отношении указанного должностного лица", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело следователи также возбудили в отношении 44-летнего предпринимателя по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

"По версии следствия, в 2016 году предприниматель, являясь собственником нежилого помещения, расположенного в Южно-Сахалинске, заключил договор аренды указанного имущества с отделением ПФР по Сахалинской области. За оказание общего покровительства предприниматель пообещал одному из руководителей отделения ПФР передать ему половину полученной прибыли от сдачи имущества в аренду подразделениям Пенсионного фонда на территории области", - говорится в сообщении. Впоследствии предприниматель приобрел на территории города Холмска нежилое помещение, которое передал в аренду Холмскому подразделению ПФР по завышенной арендной плате.

"Из прибыли, полученной от сдачи этих помещений в аренду подразделениям ПФР, предприниматель систематически передавал одному из руководителей отделения ПФР денежное вознаграждение или взятку в общей сумме более 4,5 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Взяткодатель задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован на Сахалин, где ему предъявлено обвинение и, по ходатайству следователя, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Чиновник ОПФР, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР, также задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска.

Расследование продолжается.

Сахалинская область Холмск

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