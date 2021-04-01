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Москалькова указала на недоработки COVID-ограничений для религиозных организаций

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вводить более основательные запреты в связи с пандемией религиозным организациям.

В итоговом докладе Москальковой, опубликованном в четверг, отмечается, что "большое количество заболевших среди духовенства и насельников монастырей свидетельствует о том, что сохранять без изменения привычные формы богослужения в условиях эпидемии опасно - в первую очередь для здоровья самих верующих".

В связи с этим, продолжает омбудсмен, власти, сами такие организации и общество в целом должны найти приемлемый вариант функционирования религиозных организаций, при котором не пострадает ни общественная безопасность, ни свобода религии.

В частности, она считает возможным при возникновении подобных ситуаций в будущем расширить практику организации онлайн-трансляций богослужений и дистанционных форматов помощи нуждающимся, которую оказывали приходы, адаптировать формы реализации свободы вероисповедания, исходя из санитарно-эпидемиологических требований. А также вести более широкую просветительскую работу в данной области".

По мнению Москальковой, "еще одним проблемным вопросом в сфере защиты прав на свободу вероисповедания является участие граждан в запрещенных на территории России религиозных организациях - наглядным примером является международная панисламистская политическая партия "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ - ИФ).

"Никто не оспаривает, что государство правомерно и обоснованно отнесло данную организацию к числу запрещенных. Вместе с тем, принимая во внимание, что деятельность данной организации разрешена на территории в некоторых других государствах мира, важно проводить более широкую просветительскую работу, чтобы граждане понимали правильность государственного решения, направленного на защиту национальных интересов и основ конституционного строя. Представляется значимым размещение списка запрещенных организаций и литературы на информационных ресурсах Минюста России в целях обеспечения широкого доступа к ним граждан", - говорится в докладе.

Татьяна Москалькова

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