Потерявшегося в лесу сборщика черемши нашли спустя несколько часов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры в Ингушетии прекратили поиски 35-летнего сборщика черемши, которые оказался в лесу недалеко от сельского поселения Нестеровское, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель ГУМЧС по региону.

"В 02:00 2 апреля пропавшего местного жителя нашли вблизи сельского поселения Нестеровское Сунженского района. После первичного осмотра его передали родственникам", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в поисках заблудившегося в лесном массиве было задействовано порядка 18 спасателей, 20 полицейских, трое сотрудников администрации и 10 добровольцев.

Как сообщалось ранее, в четверг в 20:30 в дежурную смену ГУМЧС по республике поступила информация о том, что в лесных массивах Сунженского района, предположительно, в районе сельских поселений Галашки и Аршты пропал местный житель 1986 года рождения, занимавшийся сбором черемши.

Организованы поиски пропавшего силами спасательной службы республики, полиции, местной администрации и волонтеров.