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"Ростех" готовит передачу ОСК крымского судозавода "Море"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Ростех" может передать "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) крымский судостроительный завод "Море", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

В Минпромторге газете подтвердили, что это министерство вместе с "Ростехом" и ОСК обдумывают механизм передачи завода корпорации в соответствии с поручением президента. Это решение в ведомстве объяснили "необходимостью осуществления единой политики в области судостроения в Азово-Черноморском регионе".

Верфь была передана "Ростеху" в 2018 году по указу Владимир Путина. Представители госкорпорации заявили, что завод недозагружен и требует серьезной модернизации. В 2020 году в Счетной палате отмечали, что из-за санкций на "Море" не смогли достроить катер для устранения разливов нефти, которому не хватало импортных деталей двигателя.

В "Ростехе" отметили, что верфь - непрофильный актив для госкорпорации, но ее уникальные компетенции в сфере скоростного судостроения нужно сохранять и развивать. Завод "Море" выпускает скоростные катера типа "Сарган", многофункциональные водолазные суда, катера-бонопостановщики, а также в кооперации с "Вымпелом" — суда на подводных крыльях "Комета".

В ОСК сообщили, что "планируют загружать завод военными заказами, которые подходят для этой площадки - то есть речь идет о кораблях и судах третьего и четвертого ранга" со спусковым весом 1-1,5 тыс. тонн. В корпорации видят и перспективы развития на верфи композитного судостроения.

Завод "Море" построили в 1938 году. Судоверфь производит скоростные суда и корабли военного и гражданского назначения с динамическими принципами поддержания: на подводных крыльях, на воздушной подушке и глиссирующие. Предприятие выпускает также прогулочные яхты и катера с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.

С момента основания завода построены более 600 судов и кораблей.

Ростех ОСК Крым Завод Море Минпромторг

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