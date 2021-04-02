Минцифры выступило против создания новой системы сбора данных о гражданах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает излишней передачу в систему Роскомнадзора информации интернет-пользователей, которая размещена на портале госуслуг, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным издания, министерство 31 марта направило Роскомнадзору письмо, в котором просит службу доработать проект приказа "Об утверждении правил использования информационной системы Роскомнадзора". В этом приказе говорится о единой информационной системе (ЕИС) для управления персональными данными россиян, сбора и отзыва их согласий на обработку данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

Минцифры считает избыточным предложение Роскомнадзора о передаче данных в ЕИС, полагая, что для идентификации пользователей и сбора согласий достаточно использовать сервис "Госуслуги". В министерстве также считают, что доработку инициативы нужно обсудить с бизнесом. Источник газеты в правительстве добавил, что в Минцифры против траты бюджетных денег на создание еще одной системы сбора и хранения данных.

Первый вариант приказа Роскомнадзора был опубликован для общественного обсуждения на портале 23 марта, из него следовало для регистрации в системе Роскомнадзора пользователям потребуется оставить службе паспортные данные, адрес проживания, телефон и электронную почту. Через три дня появилась новая версия документа - с заполнением формы в личном кабинете ЕИС "на основе сведений, полученных из Госуслуг". Тем не менее Роскомнадзор должен получить доступ к этим сведениям, против чего и возражает Минцифры, пишет "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что ранее Минцифры предлагало интернет-агрегаторам товаров и услуг в дополнение к действующим механизмам идентификации пользователей подключиться к "Госуслугам", и этим тогда заинтересовались "Авито", принадлежащее "Яндексу" "Авто.ру" и ЦИАН.