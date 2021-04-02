В Кузбассе подозреваемый в нападении на школьницу подал заявление об избиении

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ранее судимого 41-летнего жителя Киселевска задержали по уголовному делу о покушении на изнасиловние школьницы, сообщили в СК Кузбасса.

По версии следствия, днем 1 апреля он на улице подошел к девочке и, угрожая ножом, потребовал, чтобы она пошла с ним. Девочка, заметив прохожих, закричала.

Они подошли к мужчине, который успел спрятать нож и зашел подъезд. В это время девочка смогла убежать.

В школе она рассказала о нападении, учителя позвонили в полицию.

Подозреваемый в это же время вызвал себе скорую помощь, сообщив, что его избили неизвестные. Скорая сообщила о вызове в полицию.

Работая одновременно по двум сообщениям, полицейские установили, что именно заявитель причастен к нападению на девочку. Его задержали.

В СК подчеркнули, что задержанный был не раз судим, в том числе за аналогичное преступление.