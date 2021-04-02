Житель Урала получил 17 лет колонии за убийство бывшей подруги в суде

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес приговор жителю Первоуральска Вячеславу Попову, обвиняемому в убийстве бывшей сожительницы в здании суда, а также в нанесении травм судебному приставу и посетителю, сообщает в пятницу пресс-служба облсуда.

Мужчине назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на 1,5 года, говорится в сообщении.

Кроме того, свердловчанин должен возместить потерпевшим моральный вред в размере 3 млн рублей.

Инцидент произошел в марте прошлого года. По данным суда, Попов убил свою бывшую сожительницу в здании судебного участка мирового судьи в Первоуральске из-за того, что она якобы ему изменила. Там же он ранил судебного пристава и посетителя суда (бывшего сотрудника полиции).

Также суд выяснил, что мужчина угрожал погибшей незадолго до убийства.

Сам Попов сообщил суду, что совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения.

Между тем на момент убийства Попов и его бывшая подруга больше месяца не поддерживали отношения, говорится в сообщении пресс-службы. "Аморальный характер поведения потерпевшей судом не установлен", - отметили там.

Суд признал его виновным по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на жизнь двух лиц), а также по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь представителя власти).

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что судебный пристав и еще один гражданин пытались остановить мужчину, но тот ударил их ножом, в результате они получили ранения рук.