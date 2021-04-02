Сторонник украинских националистов готовил акции устрашения в Барнауле

Молодой человек, в частности, планировал взорвать местную мечеть

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских националистов в Барнауле, готовившего акции устрашения против иностранцев и органов госвласти.

Местный житель, гражданин РФ, 2000 года рождения планировал по заданию куратора националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) с Украины совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Эти акции были нацелены на объекты "массового скопления мусульман", а также против органов госвласти, заявили в ЦОС.

Молодого человека задержали в рамках возбужденного дела по статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК России.

Как пояснили в ФСБ, "Этническое национальное объединение" было создано для "координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти".

Пропагандистская работа ведется националистами в Telegram, "ВКонтакте" и Instagram, заявили в спецслужбе.

В ходе проведенных по местам проживания задержанного обысков изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие снимки объектов, против которых планировалось устроить акции "прямого действия". Эти фото были направлены украинскому "куратору", сказали в ЦОС.

Задержанный признал свою вину. Он рассказал, что в феврале этого года по своей инициативе связался с представителем ЭНО, так как был недоволен политикой властей РФ в сфере миграции, сообщили в ФСБ. В начале марте ему дали задание выбрать объекты для покушений и прислать их фото. После этого он получил указание совершить поджог или иные "устрашающие населения действия", сказали в спецслужбе.

Задержанный в ходе допроса также признался, что хотел подорвать мечеть в Барнауле. Он сказал, что получал от украинских националистов задания.

"Первое задание было сфотографировать, провести разведку на местности. Следующим заданием было провести уничтожение объекта, способы были выборочные, можно было поджог, либо, например, подрыв", - сказал он.