Rutube сообщил о своем перезапуске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Запущена новая версия российского видеохостинга Rutube с возможностью монетизации пользователями своего контента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там рассказали, что на сайте произошла полная переработка интерфейса, навигация стала более удобной, появились новые цветовые решения и возможности управления контентом. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями.

В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на видеохостинге, а в III квартале этого года - продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

Также в III квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, Smart TV и доработка функций управления контентом.

"Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит еще много работы", - сказал гендиректор Rutube Роман Максимов.

Rutube принадлежит холдингу "Газпром-медиа", который закрыл сделку по консолидации 100% видеохостинга в конце 2020 года. Сейчас библиотека платформы насчитывает более 3 млн видео.