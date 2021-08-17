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Сменился гендиректор видеохостинга Rutube

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором видеохостинга Rutube назначен Алексей Назаров, сменивший на этом посту Романа Максимова, который решил покинуть компанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

В ГПМ уточнили, что в новую должность Назаров вступает 23 августа. Здесь он будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление Rutube, увеличение трафика и расширение аудитории сервиса, а также курировать его дальнейшую модернизацию.

Назаров более 20 лет работает в телекоммуникационной индустрии в различных компаниях и сегментах рынка. До прихода в Rutube занимал должность межрегионального директора Москвы и Подмосковья в "ЭР-Телеком Холдинг", с 2018 по 2020 год занимал руководящие позиции в компании ПАО "МГТС", дочерней организации ПАО "МТС". В 2016 году пришел в компанию "ТрансТелеКом" на позицию советника президента, а с 2017 года являлся вице-президентом "ТрансТелеКом" по работе с массовым сегментом. С 2010 по 2016 годы Алексей занимал должность директора по развитию бизнеса компании NetByNet, дочерней структуры ПАО "Мегафон".

"Я признателен и благодарен руководству холдинга "Эр-Телеком", которые с пониманием отнеслись к моему решению и приняли его. Стать частью команды Rutube и возглавить видеосервис - это амбициозная задача. Нам предстоит нарастить не только базу пользователей, но и продолжить дальнейшую техническую модернизацию видеосервиса. При этом, стоит задача расширения аудитории, в том числе за счет оригинального контента, который творческая команда Rutube готовит к предстоящему запуску", - сказал Назаров.

Видеоплатформа Rutube, библиотека контента которой насчитывает 3 млн единиц, запущена в 2006 году. В апреле 2021 году ГПМ начал процесс перезапуска видеосервиса Rutube.

Rutube

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