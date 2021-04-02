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Адмирал заявил о способности ВМФ защитить "Северный поток 2" от провокаций

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - У Военно-морского флота России есть достаточно возможностей, чтобы обеспечить защиту строительства газопровода "Северного потока 2" от провокаций со стороны иностранных гражданских судов и военных кораблей, заявил "Интерфаксу" в пятницу бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

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"Достаточно будет сил Балтийского флота России, чтобы обеспечить безопасность "Северного потока-2". Речь идет прежде всего о надводных кораблях. Если кто-то будет явно лезть на рожон, наши корабли могут сделать несколько предупредительных выстрелов, и этого будет достаточно", - сказал Кравченко.

"Пару раз в сутки туда можно посылать наши самолеты. Никто и на шаг не подойдет", - сообщил адмирал.

В августе 2020 года в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов сказал, что российские боевые корабли привлекались к обеспечению безопасности российских трубоукладочных судов, задействованных в строительстве "Северного потока 2".

1 апреля директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сказал "Интерфаксу", что строительный флот "Северного потока 2" подвергается регулярным провокациям иностранных гражданских судов и военных кораблей, которое создают прямую угрозу безопасности.

"Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории", - заявил он.

ВМФ России Виктор Кравченко

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