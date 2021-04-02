Петербургский депутат Резник сдал тест на ДНК в ходе допроса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Депутата петербургского Заксобрания Максима Резника допросили в ГСУ СК по Петербургу в качестве свидетеля и взяли у него тест на ДНК, сообщил парламентарий "Интерфаксу" в пятницу.

По словам Резника, допрос шел 3,5 часа. Он с адвокатом просил показать постановление о возбуждении уголовного дела. Его не показали, пояснили, что допрос идет в рамках разбирательства о том, что происходило в квартире родственника Резника 9 марта, когда он там был. "Я все подробно рассказал, 51 статьей Конституции пользоваться не стал", - сказал Резник.

По его словам, по просьбе следователей он сдал тест на ДНК с помощью мазка. При этом он отказался проходить тест на полиграфе, заметив, что и так был предупрежден о даче ложных показаний, а применение полиграфа научно обоснованной методики не имеет.

В марте в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Парламентарий сообщил, что находился в гостях у дальнего родственника Ивана Дорофеева и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняло, что в баночках из-под жевательной резинки, которые якобы принес в эту квартиру Резник, обнаружили 20 грамм наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело.

"Про баночки меня спрашивали. Я ответил, что купил их, так как меня попросил Иван. Подробно рассказал обо всем, что происходило в квартире, о чем разговаривали с Дорофеевым", - сообщил Резник.

Он не исключает, что будет вызван на допрос повторно, так как следователь уточнял график депутата.

Ранее сообщалось, что 11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу дальнего родственника Резника Ивана Дорофеева.