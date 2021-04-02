Мантуров отнес задержания в Минпромторге к стандартной борьбе с коррупцией

Денис Мантуров Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что задержания служащих ведомства в последнее время не свидетельствуют о плохой работе министерства в целом и являются частью стандартного процесса контроля над деятельностью госорганов.

"То, что за последнее время произошло два таких случая - это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой", - прокомментировал Мантуров журналистам следственные действия в отношении чиновников министерства, в том числе начальника департамента металлургии и материалов Павла Серватинского.

"Если есть сомнения в правомерности действий - задача следствия установить истину и дать им оценку", - сказал он, отметив, что "здесь никаких исключений ни для кого из правил не будет".

Комментируя возможность новых проверок в министерстве, глава Минпромторга сказал: "А что касается тех направлений, которые, как вы говорите, могут быть проверены - у нас постоянно проходят проверки Счетной палаты, Казначейства, Контрольно-ревизионного управления президента, Генеральной прокуратуры и так далее. Это постоянный процесс. Все, что связано с бюджетным финансированием, требует обязательного контроля. Так было, есть и будет всегда".

На вопрос, не считает ли он, что Минпромторг последнее время привлекает повышенное внимание со стороны проверяющих структур, Мантуров сказал: "Это повышенное внимание государства в целом. Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом".

В пятницу Хамовнический суд арестовал главу департамента металлургии и материалов Минпромторга Серватинского до 1 июня. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Ранее 29 марта были задержаны при получении взятки два сотрудника департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Сослан Гериев и Андрей Бандуров.