Российский патрульный корабль отправился в Новороссийск из Средиземного моря

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Патрульный корабль (ПК) "Дмитрий Рогачев" Черноморского флота возвращается из Средиземного моря в Черное после выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского флота России в дальней морской зоне, сообщила пресс-служба ЧФ.

Корабль проходит пролив Босфор, он направляется к пункту постоянной дислокации - Новороссийску.

В дальней морской зоне "Дмитрий Рогачев" выполнял специальные задачи с января 2021 года. В феврале корабль был задействован в международных учениях "Аман-2021" (AMAN-2021) в Индийском океане, в которых по приглашению пакистанской стороны принимали участие представители военно-морских сил 45 стран.

Дмитрий Рогачев" - новый патрульный корабль проекта 22160, построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году. Основным ударным вооружением кораблей данного проекта являются крылатые ракеты "Калибр-НК".