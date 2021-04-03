Предполагаемого убийцу телеведущего в Ингушетии задержали в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Новой Москве задержали Ризвана Котиева, на протяжении нескольких лет находившегося в федеральном розыске по подозрению в убийстве ингушского телеведущего и спортивного комментатора Амирхана Кокурхоева в ходе бытовой ссоры.

Фигуранта дела заключили под стражу, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

1 января 2017 года Кокурхоев был доставлен в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы № 1 с ножевым ранением грудной клетки. Он скончался, не приходя в сознание.

Преступление было совершено в селе Нестеровское Сунженского района. Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные и молодежные телепередачи на республиканском национальном телевидении "Ингушетия".

В ходе проверок выяснилось, что смертельное ножевое ранение журналисту нанес 26-летний мужчина, проживающий на одной с ним улице. Они подрались на почве личной неприязни. Злоумышленник скрылся с места происшествия вместе со своим отцом. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

5 января 2017 года правоохранительные органы Ингушетии задержали и доставили в отдел полиции отца предполагаемого убийцы - 60-летнего Руслана Джамалдинова. Тогда он дал признательные показания и заявил, что это он нанес смертельное ножевое ранение Кокурхоеву, а не его сын. Тем не менее, следствие продолжило работу над делом.

Суд приговорил Джамалдинова к 8,5 годам колонии строгого режима.