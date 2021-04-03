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Скончался один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В возрасте 84 лет ушел из жизни один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов, сообщается на сайте университета в субботу.

О дате и месте прощания сообщат позже.

Любимов родился в Рязани в 1936 году. Стал первым проректором НИУ ВШЭ в 1995 году, с 2006 года - заместитель научного руководителя ГУ ВШЭ. Он занимался проблемами международной экономики, входил в состав членов специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН.

В период с 1992 года по 1996 год был членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве РФ.

НИУ ВШЭ Лев Любимов

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