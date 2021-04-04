Спасены семь человек, провалившиеся на снегоходе под лед на Сахалине

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Семь человек провалились под лед на озере Тунайча на Сахалине, все спасены, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

"На озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находилось 7 человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели подняли людей на борт судна на воздушной подушке, а затем доставили в санаторий "Лесное озеро". Состояние шести пострадавших удовлетворительное, один мужчина без сознания был госпитализирован в Сахалинскую областную клиническую больницу.