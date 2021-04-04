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Вагон электрички сгорел в Малоярославце

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание кабины машиниста произошло в электричке "Малоярославец-Москва", пассажиров пришлось эвакуировать в другой электропоезд, сообщает в воскресенье пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 12:32 на седьмом пути. Пожар локализован, пострадавших нет. Задержки по маршруту не произошло, добавили в пресс-службе.

Начата прокурорская проверка.

По данным СМИ, в результате пожара хвостовой вагон электрички полностью сгорел.

Малоярославец

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