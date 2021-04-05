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Школы Красноярска, вслед за Хабаровском, эвакуируют из-за "минирований"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сразу несколько сообщений о минировании прислали неизвестные в школы Красноярска, учеников эвакуируют, занятия отменены, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.

"По информации ГУ МВД, поступили анонимные сообщения о минировании школ Красноярска. Сейчас учеников эвакуируют из зданий и отправляют домой", - говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные службы проводят проверку зданий. Когда она завершится, родителей учеников второй смены уведомят, будут ли у них занятия, добавили в пресс-службе.

Сколько школ в краевом центре эвакуировали, пока не сообщается.

Ранее в понедельник также пришлось проверять сигналы о минировании и эвакуировать школы в Хабаровске. Все сообщения оказались ложными.

Красноярск Хабаровск

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