Школы Кемерово работают в штатном режиме после сообщений о минировании

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сигналы о минировании школ в Кемерово оказались ложными, учебные учреждения работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии в пятницу.

По информации администрации города, сообщения о минировании приходили на электронную почту школ.

"Рассылка была сделана ночью, тогда же сотрудники экстренных служб проверили здания. Информация оказалась ложной. С утра все ученики приступили к занятиям", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Кемерово более 10 школ получили сообщения о минировании, на местах работали сотрудники экстренных служб города.