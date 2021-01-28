Фигурантов дела бывшего топ-менеджера "Евросети" назвали жертвами вымогательства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совладельцы крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев, Владислав Магнутов и Борис Левин, бывший вице-президент "Евросети" по безопасности, которых обвиняют в покушении на убийство, не признают вину и считают себя жертвами вымогательства. Об этом говорится в заявлении их адвокатов, поступившем в "Интерфакс".

"Наши подзащитные полностью отрицают предъявленное им обвинение и настаивают на том, что возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря клевете и заведомо ложным показаниям Вячеслава Симоненко из-за их отказа выполнить его незаконные требования о выплате ему денежной суммы в размере $4,5 млн", - говорится в заявлении.

Хорошевский суд Москвы в октябре 2020 года арестовал сначала Левина, затем трех других фигурантов дела.

Как писал "Коммерсантъ", им вменяют заказ убийства бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. Конфликт издание связало с тем, что Симоненко считал, что после его выхода из руководства подразделением Merlion ему недоплатили $4,5 млн. В ночь на 5 сентября 2015 года дом Симоненко в Красногорске забросали бутылками с зажигательной смесью, пожар потушили, никто не пострадал.

Защита совладельцев Merlion настаивает, что в материалах нет доказательств предъявленных им обвинений и что следствие не установило само событие преступления".

"Защите не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года Красногорске был поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку", - говорится в заявлении адвокатов.

Они напомнили, что ранее следствие дважды отказало Симоненко в возбуждении уголовного дела по его заявлению и несколько лет он продолжал вести с обвиняемыми совместный бизнес, ни разу не заявив в законном порядке претензии на выплату долга.

В 2010 году Левин был оправдан по уголовному делу о похищении человека. В рамках этого дела в 2009 году Басманный суд заочно арестовал бывшего главу "Евросети" Евгения Чичваркина.