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Подрядчикам капремонта многоквартирных домов сократят сроки подачи заявок

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство уточнит условия участия подрядчиков в капитальном ремонте многоквартирных домов и, в частности, сократит сроки подачи заявок на эти работы, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства на эти цели люди отчисляют немалые, и они должны понимать, кто и как будет проводить ремонт за их деньги. Поэтому и порядок отбора подрядных организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечивать привлечение добросовестных компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал", - сказал он.

Для примера он отметил, что для сотрудников компаний, занимающихся ремонтом лифтов, вводится требование о соответствии их квалификации профессиональным стандартам.

"В то же время мы пошли на встречу бизнесу и сокращаем срок проведения электронного аукциона для подачи заявок с 20 до 7 дней по ряду объектов", - заметил глава правительства.

Он отметил, что по опыту регионов такого срока достаточно для проведения процедур предварительного отбора подрядчиков.

Мишустин подчеркнул необходимость и дальше контролировать ситуацию в этой сфере.

Правительство Михаил Мишустин

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