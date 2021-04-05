Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

В Думе решили не запрещать физлицам-иноагентам участвовать в выборах

В Думе решили не запрещать физлицам-иноагентам участвовать в выборах
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме доработали проект закона об участии в выборах физлиц-иноагентов; идея запретить такое участие в поправки не вошла, но вместе с тем в проекте появились дополнительные условия участия таких лиц в избирательных кампаниях.

Соответствующие поправки одобрены в понедельник профильным комитетом Госдумы по регламенту и контролю.

Законопроект (1057892-7) был внесен группой депутатов и после первого чтения несколько месяцев дорабатывался. В частности, к инициативе поступало предложение ввести запрет для физлиц-иноагентов участвовать в выборах, однако в поправках эта идея отражения не нашла.

СМИ-иноагенты

Согласно поправкам, на сотрудников СМИ-иноагентов по аналогии с физлицами-иноагентами будут распространяться ряд условий для участия в выборах.

В поправках это прописано так: кандидат, который за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, будет признаваться кандидатом, аффилированным с иноагентом.

Отметка о статусе иноагента

Поправки предусматривают, что сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, включаются в подписные листы, а также указываются при информировании о кандидатах, также как и в сетевых изданиях и в СМИ.

Кроме того, соответствующая информация должна будет размещаться на информационных стендах, говорится в поправках.

В агитационных материалах такая информация также публикуется и она "должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема агитационного материала".

Выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, говорится в поправках.

Судимость

Согласно поправкам, если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом, имелась или имеется судимость, то это указывается в подписном листе после отчества кандидата.

Госдума

Новости по теме

Новости

Самолёт с неубранной стойкой шасси приземлился в "Шереметьево"

Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Летевший из Казани в Стамбул самолет вынужденно сядет в Шереметьево

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

СКР завел уголовное дело после гибели ребенка при обстреле в Донбассе

В России четыре частных вуза создали Новую лигу университетов

В России четыре частных вуза создали Новую лигу университетов

В Кремле заявили, что российская армия передвигается по РФ по своему усмотрению

В Кремле заявили, что российская армия передвигается по РФ по своему усмотрению

Оглашение президентского Послания назначено на 21 апреля

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 8,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 8,6 тыс. новых случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');