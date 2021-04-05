Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко - Андрея Левченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении нашей апелляционной жалобы на постановление Басманного суда", - сказал Аграновский.

По его словам, защита настаивала на том, что оснований для сохранения для Левченко такой строгой меры пресечения, как арест, не имеется.

Таким образом, мужчина останется в СИЗО до 20 мая.

Левченко был арестован в конце сентября 2020 года, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по факту хищения денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. По данным следствия, в результате действий Левченко и его подельника - директора ООО "Звезда" Олега Хамуляка - региону был причинен ущерб более чем на 185 млн руб.

Левченко считает свое уголовное преследование политически мотивированным и отвергает обвинения. Хамуляк признал вину.