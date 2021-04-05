Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко - Андрея Левченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении нашей апелляционной жалобы на постановление Басманного суда", - сказал Аграновский.

По его словам, защита настаивала на том, что оснований для сохранения для Левченко такой строгой меры пресечения, как арест, не имеется.

Таким образом, мужчина останется в СИЗО до 20 мая.

Левченко был арестован в конце сентября 2020 года, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по факту хищения денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. По данным следствия, в результате действий Левченко и его подельника - директора ООО "Звезда" Олега Хамуляка - региону был причинен ущерб более чем на 185 млн руб.

Левченко считает свое уголовное преследование политически мотивированным и отвергает обвинения. Хамуляк признал вину.

Андрей Левченко Сергей Левченко Дмитрий Аграновский Мосгорсуд Иркутская область

Новости по теме

Новости

Самолёт с неубранной стойкой шасси приземлился в "Шереметьево"

Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Летевший из Казани в Стамбул самолет вынужденно сядет в Шереметьево

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

СКР завел уголовное дело после гибели ребенка при обстреле в Донбассе

В России четыре частных вуза создали Новую лигу университетов

В России четыре частных вуза создали Новую лигу университетов

В Думе решили не запрещать физлицам-иноагентам участвовать в выборах

В Думе решили не запрещать физлицам-иноагентам участвовать в выборах

В Кремле заявили, что российская армия передвигается по РФ по своему усмотрению

В Кремле заявили, что российская армия передвигается по РФ по своему усмотрению

Оглашение президентского Послания назначено на 21 апреля

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 8,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 8,6 тыс. новых случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');