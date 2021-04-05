В Думе хотят конфисковать у пивоваров оборудование за ряд нарушений

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Депутат от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов внес в Госдуму поправки в КоАП, которые с 1 февраля 2022 года вводят административную ответственность (штрафы, конфискация оборудования, приостановление работы) для производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за нарушение требований к производству или обороту данной продукции.

Законопроект (N1142943-7) опубликован в электронной базе парламента. Согласно поправкам, за нарушение требований к производству или обороту этих напитков на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 100 до 150 тыс. рублей с конфискацией (либо без таковой) продукции, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства.

Грубое нарушение требований к производству или обороту может повлечь штраф для компаний в размере от 150 до 200 тыс. рублей в дополнении с конфискацией оборудования и транспортных средств (либо без таковой). За грубое нарушение также может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией изготовленной продукции, оборудования, транспортных средств.

Производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без включения в реестр производителей влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 35 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц в размере от 200 до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции, оборудования.

В законопроекте дается определение, что следует понимать под грубым нарушением требований к производству упомянутой продукции. Это - производство с добавлением этилового спирта; производство без использования "счетчиков"; нахождение не принадлежащего производителю на праве собственности, хозяйственного ведения оборудования на территориях складских производственных помещений.

Как говорится в пояснительной записке, поправки в КоАП разработаны для реализации находящегося сейчас в Госдуме законопроекта о создании в РФ реестра производителей пива. Документ (N1079811-7) также снижает порог минимальной производственной мощности для установки счетчиков с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год. Данный законопроект был принят в первом чтении на заседании Госдумы 23 марта.

Как пояснял в ходе заседания в Думе Гильмутдинов, при включении организации в этот реестр будет проведена ее внеплановая выездная проверка "на предмет установления фактического наличия основного технологического оборудования". При этом также будет проверен расчет мощности производства, предоставленный компанией, сказал депутат.

"Для недопущения срыва производства мы предлагаем включить все эти компании, которые работают по состоянию на 31 декабря 2021 г., в этот реестр без каких-либо условий, автоматическое включение", - пояснил депутат. Он также добавил, что до 2024 г. никаких административных наказаний в отношении пивоваров предъявляться не будет.