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Тульская полиция применила оружие для задержания пьяного тракториста

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Тульские полицейские были вынуждены стрелять по колесам трактора, чтобы остановить управлявшего им пьяного сельчанина, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

Инцидент произошел неподалеку от села Дедилово Киреевского района. Водитель трактора проигнорировал требование полицейских остановиться, после чего силовикам пришлось стрелять по колесам машины. В итоге мужчина съехал в канаву с водой, сказал Ярцев.

Водитель попытался уйти вплавь. Полицейским пришлось тоже броситься в воду. Нарушителя они задержали и доставили в дежурную часть.

"Пострадавших в результате применения оружия нет", - отметил Ярцев.

Выяснилось, что трактором управлял 21-летний местный житель села, он был сильно пьян.

Задержанный ранее уже был судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тульская область МВД Андрей Ярцев

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