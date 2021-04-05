Дело о покушении возбуждено после обстрела детей в Кингисеппе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбуждены после обстрела детей на игровой площадке в Ленинградской области, во время которого был ранен 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Изначально в ведомстве завели дело о хулиганстве. Однако рентгенография подтвердила наличие в теле ребенка пули, в связи с этим было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего. Оба дела соединены в одно производство.

Мальчик госпитализирован, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Стрелка ищут.

В воскресенье, 4 апреля, неизвестный выстрелил в играющих на площадке в Кингисеппе детей: 10-летний мальчик был ранен в шею.