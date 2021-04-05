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В Ленобласти неизвестный выстрелил в детей на игровой площадке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту ранения ребенка на детской площадке возбуждено в Ленинградской области, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Производство начато по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, накануне, 4 апреля, в городе Кингисепп неизвестный из хулиганских побуждений, умышленно выстрелил в играющих на площадке детей. В результате 10-летний мальчик получил ранение в шею. В настоящий момент ребенок находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет, говорится в сообщении. Какое оружие использовал злоумышленник, пока не установлено.

СКР Ленинградская область Кингисепп

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