"Вектор" начал разработку теста на вирус птичьего гриппа H5N8

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" приступил к разработке прототипа тест-системы, которая позволит выявлять передающийся людям вирус птичьего гриппа A (H5N8), сообщила "Известиям" руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Роспотребнадзором уже разработаны специальные методические рекомендации для того, чтобы сильнее защитить людей, которые трудятся на птицефабриках и фермах. А наш ГНЦ ВБ "Вектор" приступил к созданию прототипа тест-системы (для выявления вируса птичьего гриппа A (H5N8) - ИФ)", - сказала глава Роспотребнадзора.

В конце февраля Попова заявила, что лабораторно подтверждены первые случаи инфицирования людей вирусом гриппа птиц A (H5N8). Вирус был выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа.