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Генпрокурор РФ поручил проверить готовность регионов к паводкам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил организовать в регионах проверку исполнения законодательства, направленного на предотвращение негативных последствий весенних паводков.

Прокуроры по поручению главы надзорного ведомства проверят, как органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и уполномоченные организации готовятся к весеннему паводку, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что в целях обеспечения организационной и технической готовности к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС) по инициативе прокуроров уже приняты и приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства нормативные правовые акты, касающиеся деятельности комиссий по ЧС, реализации программ и планов действий в названной сфере.

Прокуроры уделили особое внимание вопросам "прогнозирования наводнений, готовности систем оповещения и информирования людей о ЧС, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов" от наводнений, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию ЧС, сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от ЧС.

"Надзорные мероприятия, связанные с прохождением весеннего паводка, находятся на контроле генерального прокурора РФ", - добавили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что с учетом обильных снегопадов прошедшей зимой и промерзанием почвы паводковая обстановка осложнилась в большинстве субъектов РФ, прежде всего в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, в зону возможного подтопления попадает множество населенных пунктов.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов

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