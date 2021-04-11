Спасатели эвакуируют людей и животных в Башкирии из-за паводка

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Более 70 придомовых территорий подтоплены паводком в Башкирском селе Азнаево, 11 человек эвакуированы.

"Вследствие резкого таяния снега и льда поднялся уровень реки Уяза в населенном пункте Азнаево Бижбулякского района республики Башкортостан, - составляет 440 см. Произошло подтопление 78 придомовых территорий", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что из затопленных домов спасателями Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировано 11 человек, двое из которых размещены в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников.

"Помощь оказывается и животным, которых на лодках перевозят в безопасное место", - добавили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что всего в готовности находятся два пункта временного размещения общей вместимостью на 300 человек.