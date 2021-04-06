Завхоза самарской больницы будут судить за смерть пациентки, упавшей в шахту лифта

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефтегорский районный суд Самарской области рассмотрит дело о гибели женщины из-за падения в шахту лифта в больнице, сообщает во вторник прокуратура региона.

Перед судом предстанет начальник хозяйственного отдела Нефтегорской центральной районной больницы. По версии следствия, мужчина знал о неисправности лифта и должен был организовать его безопасную эксплуатацию. В феврале 2020 года пациентка больницы вошла в лифтовую шахту, не зная, что лифтовой кабины там нет, и скончалась в результате падения.

По данным СУ СКР по Самарской области, погибшей женщине было 76 лет, она умерла на на следующий день после падения.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).