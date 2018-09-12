В Думу внесен законопроект, разрешающий брать на госслужбу бывших граждан Украины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о принятии бывших граждан Украины на российскую гражданскую службу и в органы внутренних дел на основании письменного отказа от гражданства Украины, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Поправка в закон о гражданстве РФ предлагает считать письменное заявление об отказе от гражданства Украины достаточным основанием, что у этого человека больше нет украинского гражданства.

В настоящее время бывшие граждане некоторых советских республик, в том числе Украины, не могут работать в госорганах, где запрещено работать людям, которые кроме российского имеют еще гражданство другого государства. Для подтверждения отказа от иностранного гражданства нужно получить справку в госорганах этого государства.

"Учитывая, что граждане РФ, имеющие гражданство Украины, не могут быть приняты на государственную гражданскую службу и на службу в органы внутренних дел, (...) законопроектом предлагается статью 6 Федерального закона № 62-ФЗ ("О гражданстве РФ") дополнить положением, предусматривающим признание на территории РФ граждан Украины, приобретших (...) гражданство РФ и получивших документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, гражданами, не имеющими гражданства Украины, при условии, что такие лица добровольно оформили письменный отказ от имеющегося у них гражданства Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект поможет решить проблемы крымчан, которые получили гражданство до вхождения республики в состав России. Проблема заключается в том, что крымчане, получившие гражданство РФ после 18 марта 2014 года, признаются людьми без украинского гражданства только на основании письменного заявления, а крымчане, которые получили российское гражданство до 14 марта 2014 года, должны получить подтверждение, что они больше не состоят в иностранном гражданстве, говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что после вхождения Крыма в РФ паспорта гражданина РФ получили более двух миллионов жителей полуострова.

Авторами законопроекта выступили, в том числе, председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, депутат от Крыма Руслан Бальбек.