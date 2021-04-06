Fix Price запустил доставку заказов через "Сбермаркет" в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, запустил доставку через сервис "Сбермаркет" в Москве.

Сделать заказ можно на сайте "Сбермаркета" или через мобильное приложение сервиса. Время доставки - от 20 до 60 минут. Для заказа доступен полный ассортимент Fix Price - около 1,8 тыс. наименований в различных категориях: косметика и гигиена, бытовая химия, товары для дома и сада, продукты питания и товары для детей, книги, канцелярия, товары для отдыха и др., говорится в сообщении ритейлера.

Сумма минимального заказа при стандартной доставке составляет 700 рублей, при быстрой доставке - 500 рублей. Стоимость доставки составит 49 рублей (при первом заказе бесплатно).

В течение марта Fix Price и "Сбермаркет" успешно провели тестовый запуск проекта в одном из магазинов ритейлера. В ближайших планах Fix Price - подключение еще свыше 50 магазинов в Москве, что позволит к концу апреля значительно расширить зоны доставки и охватить более 90% территории Москвы в пределах МКАД.

В будущем партнеры рассматривают запуск сервиса доставки в других регионах России.

До партнерства со "Сбермаркетом" онлайн-бизнес Fix Price был представлен только сервисом click & collect (возможность собрать корзину на сайте и забрать заказ в магазине), который был запущен в 2018 году.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На сегодняшний день сеть насчитывает 4,3 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании в 2020 году составила 190,1 млрд рублей, EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль - 17,6 млрд рублей.

В марте Fix Price провел IPO, базовый объем сделки составил $1,74 млрд.

В проспекте к IPO ритейлер достаточно сдержанно высказывался относительно перспектив развития онлайн-бизнеса: Fix Price отмечал, что проникновение онлайна в сегменте магазинов фиксированных цен исторически низкое, поскольку средний чек, размер корзины и количество SKU здесь значительно ниже, чем в других сегментах ритейла. Однако экспансия онлайна может начаться и в сегменте фиксированных цен в ответ на меняющиеся предпочтения потребителей, не исключала компания.