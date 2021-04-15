Fix Price предрек небольшим игрокам трудности из-за проблем с зарубежными перевозками

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий магазинами фиксированных цен, отметил проблемы на рынке логистики из-за роста стоимости перевозок и ситуации в Суэцком канале.

"Ситуация на рынке логистики далека от нормализованных уровней после резкого скачка цен на импортные перевозки из Китая осенью-зимой 2020 года. В апреле стоимость перевозок немного снизилась по сравнению с мартом, но кризис в Суэцком канале создает дополнительный дефицит. Российский рынок непродовольственных товаров высоко фрагментирован, и мы ожидаем, что текущая ситуация сильно затронет многочисленных небольших игроков - ритейлеров, дистрибьюторов и импортеров", - сообщил CEO Fix Price Дмитрий Кирсанов на конференции для инвесторов и аналитиков в четверг.

Сама компания, по его словам, не сталкивалась с перебоями в поставках. "Благодаря отлаженному закупочному процессу и централизованной логистической системе Fix Price на протяжении всех этих месяцев не испытывал перебоев с поставками, все запланированные объемы были успешно доставлены в наши магазины. Наши уверенные позиции в этой области позволяют нам с оптимизмом смотреть на планы по дальнейшему наращиванию доли на рынке непродовольственных товаров", - отметил Кирсанов.

В ответ на рост стоимости перевозок ритейлер ввел новые ценовые сегменты - товары по 249 и по 299 рублей. Делать выводы о результатах продаж пока рано, сказал гендиректор компании, добавив, что покупатели позитивно реагируют на новые ценовые сегменты и новые товары.

"Мы не планировали их в этом году вводить, но, видя текущую ситуацию на рынке с логистическими перевозками и в ожидании сложностей, с которыми столкнутся наши партнеры, конкуренты и вся розница, торгующая нон-фудом, мы увидели для себя большие возможности по введению этих ценовых прайс-пойнтов и расширению предложения для наших потребителей", - отметил Кирсанов.

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На конец марта сеть насчитывала 4,354 тыс. магазинов, в том числе 453 франчайзинговых. Большинство магазинов (4,034 тыс.) расположено в России. Кроме РФ компания представлена в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии.

Выручка компании по МСФО в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд рублей.

Как сообщалось в проспекте к недавнему IPO Fix Price, крупнейшими поставщиками ритейлера являются преимущественно китайские посредники, которые закупают товары у сотен производителей в КНР (на пять крупнейших поставщиков приходится 29% стоимости проданных товаров). С 2015 года компания последовательно наращивала закупки товаров, произведенных в России, из-за возросшей стоимости импорта после девальвации рубля в 2014 году. Игрушки, кухонные принадлежности, товары для дома и аксессуары поставляют преимущественно зарубежные поставщики, продукты питания, косметику, одежду - местные.