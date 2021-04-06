Кабмин предложил сажать в тюрьму за поддельную маркировку товаров

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дополняет Уголовный кодекс (УК) ответственностью за использование поддельных средств идентификации при маркировке товаров, совершивших такое преступление предлагают наказывать штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Документ (№1143531-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему УК (статья 171), производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Данную ответственность предлагается распространить и на поддельную маркировку товаров.

Как говорится в пояснительной записке, "общественная опасность использования поддельных средств идентификации" состоит в том, что фальшивая маркировка "является одним из возможных способов легализации незаконных товаров", которые могут быть опасными для потребителя, "при этом для недобросовестных участников оборота товаров создается возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей".

В случае принятия закон вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования.