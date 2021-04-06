Школьница в Пензе напала с ножом на одноклассника
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пензенская школьница напала с ножом на одноклассника, пострадавший ребенок - в больнице, сообщает следственное управление СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия". .
По данным следствия, днем 5 апреля в одной из школ Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним одноклассником ударила его ножом в область спины.
Юноша госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации СКР, школьница состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.