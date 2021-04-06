РКН потребовал от Facebook информацию об утечке данных 500 млн пользователей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от компании Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных более полумиллиарда пользователей, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Мы, конечно же, руководствуясь нашими полномочиями как органа по надзору в сфере персональных данных направили им запрос с требованием, во-первых, объяснить, что произошло, была ли утечка и чьи там данные были",- сказал Вагнер во вторник на Первом российском молодежном форуме по управлению интернетом.

Во-вторых, отметил он, РКН будет обязательно анализировать то, что придет в ответ от Facebook.

"В случае если не будет ответа, у нас есть другие полномочия по поводу привлечения к административной ответственности",- сказал Вагнер.

Ранее стало известно, что данные более 533 млн пользователей Facebook были опубликованы на хакерском форуме в субботу. В открытый доступ попала личная информация пользователей Facebook из 106 стран, включая США, Великобританию и Индию. В базе оказались полные имена пользователей, телефонные номера, идентификаторы Facebook, адреса, даты рождения, биографические данные и адреса электронной почты.