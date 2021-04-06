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Укусивший полицейского иностранец осужден в Петрозаводске на два года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Карелии вынес обвинительный приговор иностранному гражданину, укусившему сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

В октябре 2020 года полицейские должны были доставить из Петрозаводска в Петербург иностранного гражданина, который находился в РФ незаконно и подлежал депортации. По пути в аэропорт "Петрозаводск" мужчина повел себя агрессивно и укусил одного из полицейских за руку.

Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Карелия Петрозаводск

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