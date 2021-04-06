Часть двухэтажного жилого дома обрушилась в красноярском Канске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение угловой квартиры и санузла произошло в двухэтажном жилом доме в Канске Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В Канске обрушение части здания по улице Красноярской, дом 11, санузел и одна угловая квартира. Пострадавших пока нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия прибыли исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора и его заместитель. Канская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части жилого дома.

"Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Канска о признании указанного дома подлежащим реконструкции и вопросу расселения жителей данного дома", - добавил представитель ведомства.