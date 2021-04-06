Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Часть двухэтажного жилого дома обрушилась в красноярском Канске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение угловой квартиры и санузла произошло в двухэтажном жилом доме в Канске Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В Канске обрушение части здания по улице Красноярской, дом 11, санузел и одна угловая квартира. Пострадавших пока нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия прибыли исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора и его заместитель. Канская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части жилого дома.

"Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Канска о признании указанного дома подлежащим реконструкции и вопросу расселения жителей данного дома", - добавил представитель ведомства.

Канск Красноярский край

Новости

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"

В Вооруженных силах РФ началась проверка боеготовности

В Вооруженных силах РФ началась проверка боеготовности
Пандемия коронавируса

Оперштаб сообщил, что в РФ пока не будут прививать трудовых мигрантов

РКН потребовал от Facebook информацию об утечке данных 500 млн пользователей

Попова заявила, что в ряде регионов РФ слишком рано сняли COVID-ограничения

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

Суд в Волгограде отменил УДО фигуранта "московского дела" Лесных

Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров

Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');